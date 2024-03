Spektakuläre Festnahme: So schief lief ein Einbruch für drei Slowaken

Gegen 13 Uhr des 5. März 2024 überstiegen die drei Beschuldigten die Umzäunung eines Hauses in Enzenreith, Bezirk Neunkirchen, und rissen beim ebenerdig gelegen Fenster des Hauses die Vergitterung aus dem Fensterrahmen. In weitere Folge drückten die Täter das doppelflügelige Fenster auf, stiegen ins Objekt und durchsuchten die Räume. Der Hausbesitzer bemerkte aufgrund einer Videoüberwachung den Einbruch und erstattete per Notruf Anzeige bei der Polizei.

©LPD NÖ Die Polizei rückte sofort an.

Aufpasser festgenommen

Die von der Landesleitzentrale zum Tatort beorderten und rasch eingetroffenen Streifen der Polizeiinspektion Gloggnitz konnten den 40-jährigen Beschuldigten, der offensichtlich vor dem Haus in Enzenreith Aufpasserdienste leistete, auf dem hinteren Bereich der Liegenschaft anhalten und festnehmen. Der Festgenommene gab an, dass sich zwei weitere Personen im Wohnhaus befinden und sich das Fluchtfahrzeug unweit des Tatortes befinden würde.

Polizeihund Nox half bei Festnahme

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses durch den Polizeihund ‚Nox vom Saggautal‘ samt Polizeidiensthundeführer und den Bediensteten der ‚Schnellen Interventionsgruppe‘ (SIG) wurden die beiden weiteren Beschuldigten festgenommen. Die Beschuldigten sind zum Teil in Österreich bereits einschlägig vorbestraft und wurden in der Slowakei bereits wegen Einbruchsiebstahl zu Haftstrafen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung der drei Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt an. Weitere Ermittlungen und Überprüfungen zu gleichgelagerten Fällen laufen.