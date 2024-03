Diese Spendensammler sind bald wieder unterwegs

Jedes Frühjahr machen sich viele Hundert Freiwillige aus den steirischen Pfarren auf und bitten an den Haustüren um Spenden für Menschen in Not. Sie führen Gespräche, schaffen Begegnung und spannen so ein Netz der Solidarität über die Steiermark. Die gesammelten Spenden kommen Hilfsbedürftigen in der jeweiligen Pfarre sowie Caritas-Einrichtungen in der Steiermark zugute. Dieses Jahr geht es am 8. März wieder los.

Über hundert Haussammler

Damit ist die Haussammlung eine wichtige Drehscheibe der Hilfe vor der Haustür. Im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Caritas Steiermark feiern über hundert Haussammler den Auftakt zu dieser beeindruckenden sozialen Aktion gemeinsam mit Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler und Bischof Wilhelm.