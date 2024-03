Nach blutigem Dreifachmord: Verdächtiger greift nun auch Ärztin an

Veröffentlicht am 6. März 2024, 11:24 / ©pexels

Der Mann, dem vorgeworfen wird, in einem Etablissement im Wiener Bezirk Brigittenau drei Frauen das Leben genommen zu haben – wir haben berichtet – soll die Angst geäußert haben, man könne ihn vergiften und verweigerte daraufhin jegliche Nahrungsaufnahme in der Haftanstalt Wien-Josefstadt.

In psychiatrische Klinik verlegt

Deshalb wurde er in dieser Woche in eine psychiatrische Klinik verlegt. Wir heute.at berichtet, kam es dort zu einem weiteren schwerwiegenden Vorfall. Er soll in der Klinik eine weitere Frau angegriffen haben, diesmal eine Ärztin. Jetzt stünde er unter der Behandlung mit starken Medikamenten.