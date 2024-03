Wie cool: Austria-Legenden kommen zum Rapid-Match

Am Foto: Helmut König, Walter Koch, Fanz Hasil und Walter Ludescher (v.l.)

Am Sonntag

Veröffentlicht am 6. März 2024, 11:30 / ©Austria Klagenfurt/Kuess.

Das Match dient zugleich als feierlicher Kickoff für den Legenden-Klub der Violetten, der von Helmut König, Kurt Widmann und Walter „Dago“ Koch in Zusammenarbeit mit der Austria-Geschäftsführung gegründet wurde. „Vor dem Einstieg unserer Gesellschafter im Frühjahr 2019 durchlebte der Verein turbulente Zeiten, musste einige Tiefschläge einstecken. Dennoch sind wir sehr stolz auf die Tradition und Historie des Vereins. Wir freuen uns über diese großartige Initiative, unterstützen den Legenden-Klub von ganzem Herzen und finden es klasse, dass so viele Helden der Austria am Sonntag gegen den SK Rapid im Wörthersee-Stadion dabei sein werden und unseren Burschen fest die Daumen drücken“, erklärt Geschäftsführer-Sport Günther Gorenzel.

27 Ehemalige haben ihr Kommen angekündigt

In den Legenden-Klub der Austria Klagenfurt wurden zur Gründung 42 Mitglieder aufgenommen. 27 Ehemalige haben ihr Kommen am Sonntag angekündigt, darunter neben dem Führungs-Trio König, Widmann und Koch auch Hans Isopp, Walter Rath, „Gogo“ Golautschnig, Hannes Haubitz, Heimo Vorderegger, Thomas Höller oder Almedin Hota. Eine Legende wird unmittelbar vor dem Duell mit dem Rekordmeister aus Hütteldorf sogar am Rasen eine Hauptrolle übernehmen: Franz Hasil führt den Ehrenankick aus.

Autogramme und Fotos möglich

Vor dem VIP-Bereich hat der Legenden-Klub einen eigenen Stand. Einige der violetten Granden schauen aber im Vorfeld der Partie auch auf der Westtribüne bei Kiosk 12 auf der Verteilerebene beim „Klub 1920“ vorbei, stehen den Anhängern für Autogramm- oder Fotowünsche zur Verfügung und halten sicher auch einige Anekdoten parat.