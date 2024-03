Achtung Lufthansa Streik: Es gibt auch Ausfälle in Graz

Am Mittwochabend, 6. März, legt dieses Mal das Bodenpersonal der Lufthansa in Deutschland die Arbeit nieder. Das wirkt sich auch auf den Flugverkehr in Graz aus.

Sechs Flugverbindungen fallen aus

Für Reisende, die am Donnerstag nach Frankfurt oder München müssen, stehen dann nur Zug, Bus oder Auto als Reisemöglichkeiten zur Verfügung. Am Donnerstag fallen insgesamt sechs Flugverbindungen aus, darunter auch die frühen Flüge, die vor allem von Reisenden genutzt werden, die von den Drehkreuzen München und Frankfurt aus weiter in die ganze Welt fliegen.

Streik dauert bis Samstag an

Der Streik dauert bis in die Vormittagsstunden des Samstags an. Sowohl die Vormittags- als auch die Nachmittagsflüge von und nach Frankfurt und München sind gestrichen. Die Ankunft aus Hamburg am 7. März ist jedoch ebenfalls vom Streik betroffen und fällt aus, berichtet der ORF. Auch am Freitag fallen die Flüge von und nach Frankfurt und München aus. Da das Bodenpersonal der Lufthansa bis Samstagfrüh streikt, sind am Samstag auch einige der Früh- und Vormittagsverbindungen von und nach München betroffen. Dies wurde vom Flughafen Graz bestätigt. Passagiere, die Lufthansa-Flüge gebucht haben, sollten sich kontinuierlich bei der Fluglinie über den aktuellen Stand informieren.