Donnerstag startet mit landesweitem Protest gegen Frauenmorde

Mit sieben brutalen Morden an Frauen hat das Jahr 2024 begonnen. „Wir können sie nicht ungeschehen machen, aber wir können gemeinsam ein Zeichen gegen Femizide setzen“, heißt es aus dem Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten.

Aufruf zum Protest

Aus diesem Grund rufen Frauenberatungsstellen aus ganz Kärnten am morgigen Donnerstag, dem 7. März 2024, zu einem landesweiten Protest auf. Zwischen 7.07 und 7.37 Uhr treten Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstellen an mehreren Orten in Kärnten gegen patriarchale Gewalt auf. Ersucht wird um solidarische Teilnahme.