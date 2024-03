Nach Großbrand: Ausseer Straße bleibt weiterhin gesperrt

Zahlreiche Feuerwehren standen in der Nacht auf Dienstag, 5. März, in Liezen im Einsatz, wir haben berichtet. In der Ausseer Straße kam es zu einem Gro´ßbrand bei einem Wohnhaus. Die Stadt Liezen informiert nun, dass die Ausseer Straße weiterhin ab der Einmündung von der Pyhrnstraße gesperrt bleibt. Eine Zufahrt in die Ausseer Straße von der Kreuzung Salzstraße gegen die Einbahn ist bis zur Löwenapotheke Liezen möglich.