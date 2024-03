„Direkt entsorgen“: Betrüger schicken jetzt Briefe an die Kärntner

Ob bares Geld, Reisen oder hochwertige Sachpreise: Viele Kärntner werden derzeit mit persönlich adressierten Gewinnverständigungen belästigt. Den Empfängern wird darin zu einem Gewinn gratuliert. In den persönlich adressierten Briefen werden die Konsumenten sogar direkt mit Namen angesprochen. „Hier ist höchste Vorsicht geboten, denn dahinter steckt eine Betrugsmasche“, warnt Stephan Achernig, Leiter des Konsumentenschutzes in der AK Kärnten und erklärt: „Meist wird ein persönlicher Geschenkcode übermittelt, der zu angeblich lukrativen Gewinnen führen soll. Wir raten, derartige Schreiben zu ignorieren und nicht darauf zu antworten; auch nicht über die angegebenen Telefonnummern! Keinesfalls sollen persönliche Daten, wie etwa ein IBAN, bekannt gegeben werden.“

©AK / Jost & Bayer ld auf 5min.at zeigt Stephan Achernig, Leiter des Konsumentenschutzes in der AK Kärnten

Schreiben einfach entsorgen

Wer eine solche Verständigung erhält, obwohl er nie an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, sollte das Schreiben entsorgen. Statt der erwarteten Freuden blühen den Betroffenen nämlich nichts als unliebsame Überraschungen. Um ihre mutmaßlichen „Preise“ zu erhalten, müssen Konsumenten unverhältnismäßig hohe Service- oder Versandkosten bezahlen oder sie werden zu einer Veranstaltung eingeladen, auf der der Veranstalter sie drängt, einen Kaufvertrag abzuschließen. Auch die gewonnene „Luxusreise“ entpuppt sich als Kostenfalle: Hohe Zusatz- und Mehrkosten verkehren das erhoffte Urlaubsvergnügen ins genaue Gegenteil.

©Jost&Bayer Arbeiterkammerpräsident Günther Goach

Konsumentenschützer können im Ernstfall helfen

„Wann immer ihr eine persönlich an euch adressierte Gewinnverständigung erhaltet – ob per Post oder per E-Mail – reagiert nicht darauf“, empfiehlt AK-Präsident Goach den Konsumenten und verweist: „Solltet ihr Zweifel haben, wie ihr euch im konkreten Fall am besten verhaltet, oder wenn ihr einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen seid, wendet euch mit euren Fragen an die Konsumentenschützer der AK Kärnten!“