Menschliches Drama: 14-Jähriger wurde eiskalt zurückgelassen

Erst jetzt bestätigte die Polizei, was 5 Minuten bereits am Montag schrieb: Der Bursche, der am Sonntag stark unterkühlt im Bärengraben gefunden wurde, war nicht alleine unterwegs. Wie sich herausstellte, ließ ihn eine Gruppe Flüchtlinge dort zurück. Der 14-Jährige war zu schwach.

Wanderer rettete ihm das Leben

Ein Wanderer fand den Jugendlichen schließlich im teils verschneiten, steilen, nassen und dicht bewaldeten Gelände auf ca. 1.200 Meter Seehöhe und setzte einen Notruf ab. In der Folge wurde er ins Krankenhaus geflogen. Gegenüber 5 Minuten erklärte der behandelnde Arzt Univ.-Prof. Dr. Johannes Schalamon nun: „Der Junge ist außer Lebensgefahr. Er wird überleben.“

