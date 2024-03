Kampf um die Kilos: Kärntner werden immer dicker

„Das Land Kärnten versucht mit unterschiedlichsten Programmen und Maßnahmen quasi jeden Tag auf gesunde Ernährung aufmerksam zu machen. Wir erreichen damit immer nur einen gewissen Teil der Bevölkerung – vor allem Kinder und Jugendliche, was enorm wichtig ist. Wenn man als Erwachsener seine Ernährung umstellt, gehen dem meistens eine Erkrankung oder alarmierende Laborwerte voraus“, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner.

Mehr als 1 Million Diabetiker prognostiziert

Tatsächlich steht der heurige Tag der gesunden Ernährung unter dem Motto „Auswertung und Interpretation von Laborwerten“. Dazu sagte die leitende Diätologin im Klinikum Klagenfurt, Caroline Burgstaller: „Übergewicht und Adipositas greifen massiv um sich. Es kommen immer mehr Betroffene mit alarmierenden diagnostizierten Laborwerten ins Krankenhaus – es geht vor allem um die Werte Zucker, Cholesterin und Triglycerine. Die häufigste Folgeerkrankung falscher Ernährung ist Diabetes mellitus. In Österreich sind bereits 800.000 Menschen betroffen. Prognostiziert werden bis 2045 mehr als 1 Million Diabetes-mellitus-Erkrankte“, sagte Burgstaller. Ihr Appell: „Wie haben Handlungsbedarf im externen Bereich. Es müssten im niedergelassenen Sektor Therapien möglich sein, die von den Kassen finanziert werden. Das könnte viele Akutfälle, die dann langfristig stationär behandelt werden müssen, verhindern.“

Männer häufiger als Frauen betroffen

Wie Landesrätin Prettner informierte, seien in Österreich „aktuell bereits etwas mehr als die Hälfte der Erwachsenen und rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. Männer sind in allen Altersgruppen häufiger betroffen und die Häufigkeit steigt mit dem Alter stark an. Übergewicht belastet die betroffenen Menschen sehr oft auch mental – sie erleben Ausgrenzungen; vor allem aber kommt es zu zahlreichen physischen Folgeerkrankungen wie eben Diabetes, Herzerkrankungen, Gelenksschäden und damit eingeschränkter Lebensqualität. Daher setzen wir in Kärnten schon seit vielen Jahren auf Prävention, also auf sensibilisierende Maßnahmen“, sagte die Gesundheitsreferentin.

„Gesunde Küche“ in Kärnten

Zudem ist Kärnten im Jahr 2013 mit der „Gesunden Küchen“ einen großen Schritt weitergegangen: „Damit bringen wir gesunde Ernährung in die so genannte Gemeinschaftsverpflegung. Was meine ich damit? In Österreich essen mehr als zwei Millionen Menschen täglich außer Haus. Und es sind bereits mehr als 40 Prozent der Kärntner, die ihre tägliche Hauptmahlzeit außer Haus einnehmen – die Tendenz steigt“, so Prettner. Mittlerweile gibt es bereits 69 gesunde Gemeinschaftsküchen. Insgesamt bereiten diese täglich mehr als 9000 gesunde Mittagsmenüs zu. Pro Jahr sind das rund 2,9 Millionen Essensportionen. „Das ist ein unglaublich wichtiger Beitrag für richtige Ernährung“, erklärte Prettner.