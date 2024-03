Buntes Programm: Klagenfurter Ostermarkt eröffnet am 14. März

Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren! Schon nächste Woche ziehen Marktfieranten, Schausteller und Gastronomen auf dem Neuen Platz ein. Am Donnerstag wird der beliebte Ostermarkt eröffnet. „34 Aussteller bieten vom Kunsthandwerk bis zur Osterjause alles an, was das Herz begehrt. Für Kinder gibt es ein buntes Programm und in Kooperation mit der Kirche wird auch das österliche Brauchtum entsprechend zelebriert“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Für das wunderschöne Gartenambiente sorgt auch diesmal wieder das Bildungszentrum Ehrental.

Selfiepoint und riesige Sandskulptur

Eröffnet wird am 14. März um 10 Uhr mit musikalischer Gestaltung durch die Schüler der Volksschule am Kreuzbergl und dem Saxophonisten „Fred K.“. Zu den Sehenswürdigkeiten am Ostermarkt gesellt sich dieses Jahr neben dem größten Osternest der Welt und dem bunten Ostereier-Foto-Selfiepoint eine riesige Sandskulptur aus der Partnerstadt Lignano. Auf die Kinder wartet ebenfalls ein buntes Angebot: Von Rico’s Mitspielzirkus über Ponyreiten um Karussell ist für Vergnügen gesorgt. „Vor allem die Innenstadtkaufleute erwarten den Ostermarkt jedes Jahr mit großer Vorfreude. Dieser Markt bringt Menschen aus ganz Kärnten, aber auch viele Touristen in die Stadt“, weiß Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht (ÖVP).