E-Bike-Fahrer (83) wurde von Auto erfasst: Verletzt

Auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg kam es am Mittwochvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer 29-jährigen Autolenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg und einem 83-jährigen E-Bike Fahrer. Dieser bog mit seinem Rad gerade von einer Hauszufahrt in die Gemeindestraße ein. In der Folge wurde er zu Boden geschleudert und musste mit Verletzungen von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden.