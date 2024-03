Millioneninsolvenz in Spielberg: Haustechnik-Firma ist pleite

Der Betrieb besch√§ftigt zur Zeit 25 Dienstnehmer (davon 11 Angestellte, 13 Arbeiter und ein Lehrling). Es handelt sich um ein Installations- und Geb√§udetechnikunternehmen. Insbesondere sei man in den Bereichen Installation und Wartung von Heizungsanlagen, Sanit√§ranlagen, L√ľftungsanlagen, Photovoltaikanlagen sowie Haus- und Regeltechnik t√§tig. Wie der Alpenl√§ndische Kreditorenverband (AKV) berichtet, sollen die Verbindlichkeiten rund 5,5 Millionen Euro betragen. Von der Insolvenz sind demnach 25 Dienstnehmer und 128 Gl√§ubiger betroffen.

Insolvenzursache

Die eingereichten Jahresabschl√ľsse zeigen zwar bis ins Jahr 2022 grunds√§tzlich positive Ergebnisse, die aktuelle Situation lasse aber einen erheblichen Verlust f√ľr das letzte Gesch√§ftsjahr erwarten, berichtete der AKV. Dieser sei einerseits mit schlechter Zahlungsmoral diverser Kunden begr√ľndet, was zu Zahlungsausf√§llen in H√∂he von rund 300.000 Euro gef√ľhrt habe. Dar√ľber hinaus sei es vermehrt zu M√§ngeleinreden gekommen, womit nicht nur eine weitere Liquidit√§tsbelastung sondern auch eine kosten- und zeitintensive Betreibung der Anspr√ľche verbunden war. Der Liquidit√§tsspielraum des Unternehmens wurde weiters durch die R√ľckf√ľhrung in der Vergangenheit erhaltener Covid- √úberbr√ľckungsfinanzierungen eingeengt und letztlich ist das Unternehmen auch seit J√§nner 2024 nicht mehr in der HFU-Gesamtliste eingetragen, hei√üt es in der AKV-Aussendung weiter.

Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Mio. Euro

Die Verbindlichkeiten betragen laut dem vorgelegten Verm√∂gensstatus rund 5.548.000 Euro, wovon rund 1.277.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten entfallen, berichtet der AKV. Lieferanten schulde man rund 1,7 Mio. Euro, rund 1,2 Mio. Euro sollen aus einer bestehenden Garantieversicherung resultieren, wobei deren Inanspruchnahme zu erwarten sein d√ľrfte. Die restlichen Verbindlichkeiten sollen auf Dienstnehmeranspr√ľche, Steuer- und Abgabenr√ľckst√§nde und Sonstiges entfallen. Die Aktiva setze man zu Liquidationswerten mit rund 1.038.000 Euro an, wobei der wesentliche Aktivposten Forderungen aus Lieferungen und Leistung seien, welche jedoch infolge einer Zession an ein Kreditinstitut weitgehend abgetreten sein d√ľrften. Die freien Aktiva werden laut AKV mit lediglich rund 368.000 Euro beziffert.

Sanierungsplan soll abgeschlossen werden

Das Unternehmen verweise in seinem Antrag und der vorgelegten Finanzplanrechnung auf zahlreiche laufende Projekte/Auftr√§ge, sodass man von einer positiven Ertragslage in den kommenden Monaten ausgeht. Zur nachhaltigen Sanierung des Unternehmens sei jedoch beabsichtigt wesentliche Reorganisationsma√ünahmen zu setzen: Einerseits soll die Fokussierung auf das Kerngesch√§ft erfolgen, womit auch eine Umstellung des Gesch√§ftsmodells und somit ein deutlicher Personalabbau verbunden w√§re. Laut Insolvenzantrag soll ‚Äěder Gro√üteil der Dienstnehmer im Rahmen des Sanierungsverfahrens abgebaut werden‚Äú, so der AKV. Man wolle bei Bedarf verst√§rkt Leihpersonal heranziehen. Angestrebt wird der Abschluss eines Sanierungsplanes. Die Gl√§ubiger sollen binnen 2 Jahren eine Quote von 20 % erhalten. Die Finanzierung soll insbesondere aus den Erl√∂sen des Unternehmensfortbetriebs erfolgen. Nach erfolgter Sanierung sei geplant, dass dritte Personen Anteile an der Gesellschaft gegen Leistung von Einlagen in die Gesellschaft √ľbernehmen, so der AKV abschlie√üend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2024 um 14:59 Uhr aktualisiert