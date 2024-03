Kärnten auf weltweit größter Tourismus-Branchenmesse vertreten

Am Foto: Radkoordinator Paco Wrolich, ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger, Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Radprofi Johnny Hoogerland (v.l.)

In Berlin

Veröffentlicht am 6. März 2024, 14:45 / ©Kärnten Werbung

Der traditionelle Auftakt Österreichs fand bereits gestern bei einem großen Medienevent für Reisejournalisten aus Deutschland statt. Beim 4xquer-Presseabend präsentierten Kärnten, das Salzburger Land, Vorarlberg und das Burgenland ihre Schwerpunkt-Reisethemen für das heurige Jahr. Im Mittelpunkt der Kärnten-Präsentation stand die Vorsaisons-Offensive – mehr dazu hier. Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner informierte gemeinsam mit Radkoordinator Paco Wrolich über Kärntens Radangebot. Für Kärnten mit dabei war auch Johnny Hoogerland, der alles Wissenswerte über das Wörthersee Gravel Race am 7. April mit im Gepäck hatte.

Verstärkte Bearbeitung des deutschen Marktes

„Als Treffpunkt der globalen Reiseindustrie ist die ITB eine wichtige Plattform für die Anbahnung neuer Kooperationen. Wir haben zahlreiche Termine mit internationalen Reiseveranstaltern und pflegen natürlich auch den persönlichen Austausch mit langjährigen Partnern“, betont Ehrenbrandtner. Die strategischen Schwerpunkte seien dabei das Abschöpfen der Wachstumspotenziale in Zentral- und Osteuropa sowie erste Schritte in Fernmärkte, wie zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. Ebenso gelte es, Marktanteile in Deutschland zurückzugewinnen, meint Ehrenbrandtner. Neu bearbeitet werde auch der Markt Schweiz.

Kärnten Special

Auf der ITB erstmals offiziell vorgestellt wurde heute das neue Kooperationsprojekt der Kärnten Werbung und Kärntner Tourismusregionen in Zusammenarbeit mit dem Bruckmann Verlag: Ein Kärnten Special des Magazins „Bergsteiger“. Das monothematische Magazin stellt auf 114 Seiten Kärntens Wanderparadiese zwischen Bergen und Seen vor.