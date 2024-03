Aktionen gegen häusliche Gewalt in Klagenfurt und Villach

Unter dem kraftvollen Motto „Liebe hat keinen bitteren Beigeschmack“ setzen die Beratungsstelle EqualiZ und das Gewaltpräventionsprojekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ anlässlich des Internationalen Frauentags ein starkes Zeichen gegen häusliche Gewalt in Klagenfurt-Viktring und Villach. Öffentliche Plätze werden genutzt, um bei einer Verteilaktion auf das dringende Thema aufmerksam zu machen und Tipps zu zivil couragierten Handlungsmöglichkeiten anzubieten.

Jede dritte Frau erlebt einmal in ihrem Leben Gewalt

Statistiken zeigen nämlich, dass jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr mindestens einmal in ihrem Leben physische und/oder sexualisierte Gewalt erlebt. „Gewalt an Frauen passiert in allen sozialen Schichten unabhängig von Alter, Herkunft und Beruf. Sichtbar ist meistens nur die physische Gewalt. Andere Formen wie psychische, ökonomische oder soziale Gewalt bleiben oft verborgen, werden toleriert oder nicht als Gewalt erkannt. Deshalb ist es umso wichtiger, die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Mit der Verteilaktion wollen wir genau das tun und uns klar gegen jede Form von Gewalt positionieren“, unterstreicht Alisa Mack, Frauenbeauftragte der Stadt Villach. „Die Verteilaktion zum Internationalen Frauentag ist ein bedeutender Schritt, um das Bewusstsein für das Thema häusliche Gewalt zu schärfen und auf die Bedeutung von Gewaltprävention hinzuweisen“, bekräftigt auch Christine Erlach, Geschäftsleitung des EqualiZ. „Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass sich Opfer von häuslicher Gewalt nicht allein und hilflos fühlen müssen und dass Gewalt an Frauen in unserer Gesellschaft nicht länger toleriert wird“, betonen die Projektkoordinatorinnen.

Frauentreffs in Villach und Klagenfurt

StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt setzt an den Orten an, wo häusliche Gewalt passiert: im Wohnort und in der Nachbarschaft. Durch Informationen und Gespräche werden Menschen ermutigt, Partnergewalt nicht zu verschweigen oder zu dulden. Die Initiative ruft zur aktiven Mitwirkung auf und bietet vielfältige Möglichkeiten, sich gegen Gewalt an Frauen einzusetzen. Die nächsten Frauentreffs finden in Villach am Montag, dem 8. April und Dienstag, dem 23. April 2024, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten des EqualiZ am Kaiser-Josef-Platz statt; in Klagenfurt am 15. März 2024, um 14 Uhr, vor dem Café Wienerroither in Viktring. Dort habt ihr die Möglichkeit, mehr über StoP zu erfahren und die Koordinatorinnen kennenzulernen.