Österreichische Bischofskonferenz tagt am Längsee

Am Dienstag wurde in der Seminarkirche in Tanzenberg eine Festmesse gefeiert, der Kardinal Christoph Schönborn vorstand. Im Anschluss begrüßte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) die österreichischen Bischöfe herzlich in Kärnten.

Politik bei Festgottesdienst in Tanzenberg

Auch LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ), LHStv. Martin Gruber (ÖVP), Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) wohnten der Eucharistiefeier bei. Erzbischof Franz Lackner und Bischof Josef Marketz bedankten sich bei den politischen Vertretern für ihr Kommen. „Es ist uns ein ehrliches Anliegen, für das Wohl der Menschen zu wirken. Wir tun das aus einem gläubigen Motiv heraus“, erklärte Lackner, der den Vorsitz der diesmaligen Bischofskonferenz führt. „Es ist ein Zeichen von allergrößter Wertschätzung, dass sie heute zu uns gekommen sind. Das ist nicht selbstverständlich, vielen Dank dafür“, so Marketz. In Kärnten hat zuletzt 2012 – im Bildungshaus Tainach – eine Vollversammlung der Bischofskonferenz stattgefunden.

©LPD Kärnten/Gleiss ©LPD Kärnten/Gleiss