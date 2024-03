Verletzter Bub (4) nach Unfall: Radlerin gab ihre Daten nicht bekannt

Veröffentlicht am 6. März 2024, 15:41 / ©Google Streetview

Gegen 11 Uhr stieß eine unbekannte Radfahrerin im Bereich Hans-Sachs-Gasse 10 gegen einen Vierjährigen aus Wien. Der Bub kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist unbekannt. Die Mutter des Buben nahm an der Unfallstelle mit der Radfahrerin Kontakt auf, ein Austausch von Daten erfolgte jedoch nicht. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort. Der Vierjährige wurde in der Folge in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt.