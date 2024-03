Flug gestrichen: Bekomme ich mein Geld zurück?

Veröffentlicht am 6. März 2024, 17:51 / ©Montage: 5 Minuten/Airport Klagenfurt

Aufgrund einer neuerlichen, kurzfristig angekündigten Betriebsversammlung des Betriebsrats Bord und der Gewerkschaft vida für das fliegende Personal müssen am 8. März Anpassungen am AUA-Flugplan vorgenommen werden – wir berichteten. „Wir haben die betroffenen 150 Flüge bereits aus dem System genommen, die Fluggäste wurden entsprechend informiert. Kurzfristig kann es darüber hinaus zu weiteren Anpassungen in unserem Flugplan kommen“, informierte die Austrian Airlines die Öffentlichkeit.

Was, wenn mein Flug gestrichen wurde?

„Mitarbeiter:innen der Austrian Airlines haben für Freitag eine Betriebsversammlung angekündigt. Diese findet nun doch nicht statt, aber jene AUA-Flüge, die bereits aus dem Flugplan genommen wurden, bleiben gestrichen“, so nimmt jetzt auch die Arbeiterkammer Steiermark auf den Fall Bezug und klärt über Rechte bei „kurzfristigen Annullierungen“ eines geplantes Fluges auf. Hier gibt es zwei Optionen: Entweder wird dir der Ticketpreis rückerstattet oder eine schnellstmögliche anderweitige Beförderung zum Endziel beziehungsweise eine Umbuchung zu einem für dich geeigneten Zeitpunkt muss dir angeboten werden.

Wichtig zu beachten

Des Weiteren hast du auch Anspruch auf eine Entschädigung bis zu 600 Euro, je nach Strecke fällt diese unterschiedlich hoch aus. Ob dir eine Ausgleichszahlung zusteht, hängt aber auch davon ab, wann du über den Flugausfall informiert wirst beziehungsweise in welchem zeitlichen Rahmen sich dein Ersatzflug bewegt. Eines ist jedoch besonders wichtig: „Wird dir kein Ersatzflug angeboten, dann nimm zuerst Kontakt mit der Airline auf, bevor du dir selbst eine alternative Beförderung suchst“, betont die Arbeiterkammer Steiermark.