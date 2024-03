Einbruch in Garage: Täter manipulierten Türschloss

Bislang unbekannte Täter manipulierten zwischen dem 26. Februar und dem 6. März das Schloss eines Garagengebäudes in Ebenthal und gelangten so ins Innere. In der Folge stahlen sie eine Motorsäge, eine Bohrmaschine, eine Kreissäge sowie weiteres Elektrowerkzeug. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit mehr als 1.000 Euro. Sie ermitteln nun in dem Fall.