Beobachtet und verfolgt: Kinder wurden zum Opfer mehrerer Vorfälle

Am 6. März 2024 wurde bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol angezeigt, dass am 2. März 2024, gegen 14 Uhr zwei unbekannte Männer einen achtjährigen Buben am Spielplatz bei der Volksschule in Absam/Stainerstraße beobachtet und eventuell fotografiert hätten. Die zwei Männer seien mittleren Alters gewesen. Einer habe einen Anzug getragen, der andere sei jugendlich gekleidet gewesen. Einer der Männer hätte eine Dose Bier in der Hand gehalten.

Hinweise gesucht

Am 5. März 2024 um 17 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol angezeigt, dass am 5. März 2024, gegen 12 Uhr ein unbekannter Mann Kindern in Absam im Bereich Amtsschmiedhöhe nachgegangen sei. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Zeugen der Vorfälle werden ersucht sich bei der PI Hall in Tirol (Tel. 059133/7110) zu melden.