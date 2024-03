Jetzt fix: Mit diesen Kandidaten startet die SPÃ– Graz in die Wahlen

Veröffentlicht am 6. März 2024, 19:53 / ©SPÖ Graz

38 Bewerberinnen und Bewerber haben sich dem Auswahlverfahren der SPÖ in Graz gestellt, um als Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl beziehungsweise Nationalratswahl 2024 ins Rennen zu gehen. Nach ausführlichen Hearings wurden die Kandidatinnen und Kandidaten abschließend vom Regionalvorstand der SPÖ Graz gewählt. Am 6. April wird die Wahlkreisliste gemeinsam mit der SPÖ Graz-Umgebung im Rahmen einer Konferenz am Flughafen Graz beschlossen.

Landtagswahl Das Team der SPÖ Graz geht mit der Doppelspitze Soziallandesrätin Doris Kampus und SP-Klubobmann Hannes Schwarz ins Rennen. Das KandidatInnenteam der Grazer SPÖ für den Landtag: Kandidatinnen Doris Kampus Edith Fuchsbichler Sandra Hofer Belinda Walkner Kandidaten Hannes Schwarz Klaus Zenz Martin Amschl Jonathan Kaspar