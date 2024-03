Einsatzreicher Mittwoch in Kindberg

Gegen 10 Uhr am Vormittag ertönte der erste Alarm. Bei Revisionsarbeiten an einem Kraftwerk ist eine unbekannte Menge an Betriebsmitteln in die Mürz geflossen. Zum Schutze der Umwelt wurde umgehend eine 35 Meter lange Einwegölsperre durch die Florianis aufgebracht.

Person stürzte in Wohnung

Kurz nach 17 Uhr musste die FF Kindberg-Stadt erneut ausrücken. Die Florianis wurden mittels Sirenenalarm zu einer Türöffnung in die Kirchengasse alarmiert. „Eine Person ist in einer versperrten Wohnung gestürzt und konnte nach der erfolgreichen Türöffnung dem Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag zur weiteren Versorgung übergeben werden“, heißt es im Einsatzbericht der FF Kindberg-Stadt.