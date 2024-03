Regen und Schnee: Nur hier hält sich das Schlechtwetter in Grenzen

Schnee- und Regenschauern prägen am Donnerstagvormittag das Wetter in der nördlichen Obersteiermark. „Erst im Laufe des Tages lockert es etwas auf“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Auch im Mur- und Mürztal kommt die Sonne eher selten zum Vorschein. Hier sind ebenfalls ein paar Schauer möglich.

Im Süden bleibt das Wetter vergleichsweise schön

Am schönsten wird es in den südlichen und östlichen Landesteilen. „Hier scheint die Sonne neben Wolken am häufigsten und abgesehen von ein paar Regentropfen bleibt es am Nachmittag auch weitgehend trocken“, erklären die Fachleute. Allerdings bleibt es vielerorts kühl. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen nur 2 Grad in Mariazell und bis zu 10 Grad in Leibnitz.