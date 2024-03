Ein Osterstrauch für jedes zu früh verstorbene Kind

In Erinnerung

Veröffentlicht am 7. März 2024

Der Osterstrauch ist mehr als nur ein Moment der Erinnerung. Er ist ein emotionales Zeichen, um die kleinen Leben zu ehren, die viel zu früh die Welt verlassen haben. Der Strauch wird zu einem lebendigen Denkmal in Gedanken an die Seelen, die für immer in den Herzen bleiben.

Infostand für Familien und Angehörige

Am 20. März 2023, gibt es wie gewohnt einen Infostand. Dort können betroffene Familien und Angehörige kostenfreie Trostartikel erhalten. Man kann auch Informationen zu den unterstützenden Hilfsangeboten von ganz Kärnten einholen und auch ein Osterei beschriften und gestalten. Der Stand sowie die ehrenamtliche Tätigkeit ist viel mehr als ein Ort der Hilfe.

Osterstrauch der Erinnerung Wann? Mittwoch, 20. März 2024 von 8.30 bis 13 Uhr

Mittwoch, 20. März 2024 von 8.30 bis 13 Uhr Wo? Neuer Platz, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

