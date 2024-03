Mann leaste Auto: Verkäufer wurde stutzig und schlug Alarm

Veröffentlicht am 7. März 2024, 08:14 / ©Pixabay / Noel

Zur Errichtung des Leasingvertrages musste die männliche Person einen Ausweis, einen Meldezettel und Lohnzettel vorlegen. Nachdem das Fahrzeug am 6. März 2024 vom Verkäufer an den Mann ausgehändigt worden war, schöpfte der Verkäufer Verdacht und erstatte die Anzeige bei der Polizei. Die Überprüfungen der Kriminalisten ergaben, dass der Ausweis, der Meldezettel und die Lohnzettel gefälscht waren. Mit den vorgelegten Dokumenten täuschte der Mann vor, ein in Wien wohnhafter 39-jähriger Italiener zu sein. Zur Feststellung der Identität und Ergreifung des Verdächtigen laufen die Ermittlungen.

Auto wurde in Slowenien geortet

Über das eingebaute Ortungssystem konnte das Fahrzeug in Slowenien lokalisiert werden. Im Wege des polizeilichen Kooperationszentrums Thörl-Maglern nahmen die Grazer Polizisten am 6. März 2024 sofort Kontakt mit ihren slowenischen Kollegen auf. Gegen 21.30 Uhr desselben Tages konnte der PKW in Laibach, Slowenien, von Polizisten sichergestellt werden. Das Fahrzeug wird nach Österreich überstellt werden. Die im Verdacht des Betruges stehende männliche Person konnte nicht angetroffen werden.