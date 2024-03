Bei Talentshow dabei: Villacher Musik-Duo ergreift seine „große Chance“

Seit zehn Jahren sind die beiden Villacher Adrian Klammer und Christoph de Roja nun schon befreundet. Beide lieben die Musik. Vor zwei Jahren riefen sie schließlich „Klamoja“ ins Leben, wie die beiden im Gespräch mit 5 Minuten erzählten. „‚de Klamoja‘ ist eine Mischung aus unseren Nachnamen, Klammer und de Roja.“ Gemeinsam treten sie in ganz Österreich auf Hochzeiten und diversen Veranstaltungen auf.

Von Freundschaft und Musik

Das Musik-Duo schreibt seine eigenen Lieder in Richtung Austropop und „Acoustic“. „In den Songs, die alle in deutscher Sprache von uns selbst geschrieben und auch produziert sind, geht es vor allem um Liebe und Freundschaft, aber auch um uns und unseren Weg, den wir gemeinsam mit der Musik gehen“, beschreiben Adrian und Christoph ihre Lieder. Es geht also vor allem darum, was „de Klamoja“ ausmacht – Freundschaft und Musik. Seit Februar 2023 gibt es ihre Songs auf allen gängigen Streamingplattformen, wie Spotify, zu hören.

Im Kampf um die Juryherzen

Nun ergreifen die Villacher ihre „große Chance“ und treten bei der gleichnamigen ORF-Talentshow auf. Diesen Freitag, den 8. März, will das Musik-Duo die Herzen der dreiköpfigen Jury mit ihrem Song „12 von 10“ erobern. Neben „de Klamoja“ treten in der ersten Folge auch weitere Kärntner Talente auf – mehr dazu hier. Der Sieger der „großen Chance“ bekommt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.