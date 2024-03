Jahrelang: Ukrainer haben sich als EU-Bürger ausgegeben

Bereits am 22. Jänner dieses Jahres führten Beamte der Fremdenpolizei gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung Verkehrs-Schwerpunktkontrollen durch. Im Zuge dessen hat sich ein Mann mit einem Führerschein und Personalausweis aus Rumänien ausgewiesen – die Dokumente waren aber gefälscht. Der 42-Jährige war aus der Ukraine und hatte den gefälschten Ausweis bereits seit 2018 in Österreich in Verwendung. So konnte er sich bei der Behörde und am Arbeitsmarkt als EU-Bürger anmelden.

Fünf Arbeitskollegen ebenfalls mit gefälschten Dokumenten

Ermittlungen der Fremdenpolizei ergaben, dass weitere fünf Mitarbeiter der Firma, bei der der Mann beschäftigt war, ebenfalls gefälschte Dokumente aus Rumänien besaßen. Bei ihnen handelte es sich ebenfalls um ukrainische Staatsbürger. Sie wurden allesamt wegen des Verdachts der Fälschung von besonders geschützten Urkunden sowie wegen rechtswidrigen Aufenthalts in Österreich angezeigt. Der 42-Jährige wird außerdem wegen des Fahrens ohne gültigem Führerschein angezeigt.

Kenianerin aus Vorarlberger Asylunterkunft in Schubhaft genommen

Anfang Februar wurde von den Bediensteten der Fremdenpolizei eine Asylunterkunft im Bregenzerwald kontrolliert. Dabei wurde eine illegal aufhältige Person aus Kenia festgestellt. Die Frau war von den Behörden zur Festnahme ausgeschrieben. Sie wurde an Ort und Stelle verhaftet und in Schubhaft genommen.

Rund 200 Personen in Zügen kontrolliert

Mitte Februar führten Beamte der Fremdenpolizei gemeinsam mit Zollbediensteten aus Österreich und der Schweiz Schwerpunktkontrollen durch. Auf der Bahnstrecke zwischen Bludenz und Lindau wurden knapp 200 umfassende Personenkontrollen durchgeführt. Die besondere Bedachtnahme lag auf der Feststellung der illegalen Migration, dem unbefugten Aufenthalt im Bundesgebiet sowie Fahndungsvormerkungen.

Drogen bei zwei Personen gefunden

Bei zwei Personen konnte eine kleinere Menge an Suchtmitteln fest- und sichergestellt werden. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt. Weitere sechs Personen wurden wegen diverser Verwaltungsübertretungen an die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften angezeigt. Außerdem kontrollierten die Bediensteten in einem Zug eine Person, welche per Haftbefehl gesucht wurde.

