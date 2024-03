International gesucht: Deutscher (32) war in Österreich untergetaucht

Veröffentlicht am 7. März 2024, 08:47 / ©BMI/Gerd Pachauer

Zielfahndern des Landeskriminalamtes Oberösterreich haben gestern, am 6. März um 5.30 Uhr, einen mit EU-Haftbefehl gesuchten 32-jährigen deutschen Staatsbürger, im Bezirk Linz-Land festgenommen. Der untergetauchte Deutsche nahm in Österreich Unterkunft, meldete dies nicht und war sich seiner Sache offenbar sicher, von der Polizei nicht gefunden zu werden. Trotzdem konnten ihn die Ermittler ausfindig machen, worauf der nach erfolgter Festnahme in die Justizanstalt Linz eingeliefert wurde.