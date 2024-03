Abenteuer Special Olympics: Kärntens Sportler sind bereit

Mit den Trainern und Betreuern ist die Kärntner Delegation mit 130 Personen stark. Verabschiedet wurde sie gestern, Mittwochabend, 6. März 2024, von Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, Landessportdirektor Arno Arthofer und Special Olympics-Bundeslandkoordinatorin Eva Lodron im Konzerthaus Klagenfurt. Die Bewerbe unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ dauern bis zum 19. März an. Insgesamt nehmen rund 1.100 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung aus den österreichischen Bundesländern und Nachbarländern teil.

Motivierende Worte zum Abschluss

Kaiser, der auch Vorsitzender des Vereins Special Olympics – Herzschlag Kärnten ist, kennt fast alle Aktiven persönlich und freute sich über die herzlichen Begrüßungen. „Ich bin mir sicher, dass ihr wieder mit vielen Medaillen aus der Steiermark zurückkommen werdet. Mit eurer guten Laune und Freude seid ihr alle Vorbilder“, betonte er. Der Landeshauptmann zitierte auch das Motto von Special Olympics „Ich will gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen!“, weil das ein unglaublich positiver und motivierender Satz ist.

Mit Vorfreude in die Steiermark

Zu den nationalen Winterspielen in der Steiermark fahren einige Kärntner Aktive, die schon bei den internationalen Sommerspielen 2023 in Berlin dabei waren. Das sind zum Beispiel Romana und Marina Zablatnik. In Berlin gewann Romana Bronze im Schwimmen, in der Steiermark treten beide im Tanzsport an. Sonja Wulz und Simone Mairitsch werden in der Steiermark im Stocksport dabei sein – Mairitsch gewann in Berlin Gold beim Bowling und war im Vorjahr außerdem Kärntens Special Olympics Sportlerin des Jahres. Dijana Kontic und Markus Tarmann waren in Berlin noch im Judo dabei und holten Bronze bzw. Silber, in der Steiermark treten sie im Ski Nordisch an. Seit heuer neue Sportsprecherin der Special Olympics in Kärnten ist Laura Haas, die in der Steiermark im Ski Nordisch antritt.

Das sind Kärntens Sportler-Teams

Diese 13 Teams sind aus Kärnten mit dabei: der BSV Spittal an der Drau, die Caritas mit dem „Team Lebensgestaltung“, die Diakonie de La Tour mit ihren drei Teams Waiern, Lindenschlössl und Treffen, das Dream Team BSV Spittal, das IntegrationsZentrum „Rettet das Kind“, die Lebenshilfe Kärnten, der Lebensraum Birkenhof, das DSG-BSV Team Grafenstein, der SV Villach, die Tanzakademie Adler-Wiegele und die Zablatnik Sisters.