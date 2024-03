Unfall! Zwei Alkolenker kollidierten bei Kreuzung miteinander

Am frühen Morgen

Veröffentlicht am 7. März 2024

Donnerstagfrüh fuhr ein 53-jähriger Klagenfurter mit seinem PKW in Klagenfurt auf der Flatschacher Straße in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich mit der Kirchengasse kam zur gleichen Zeit ein 33-jähriger Italiener mit seinem PKW aus südlicher Richtung und bog nach links, ebenso in Richtung Westen, ein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Lenker alkoholisiert

Der 33-jährige Italiener wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die mit den Beteiligten durchgeführten Alkoholtests verliefen positiv. Dem 33-jährigen Italiener, der mittelgradig alkoholisiert war, wurde der Führerschein vor Ort abgenommen. Der 53-jährige Klagenfurter war minderalkoholisiert. Er wird zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 09:16 Uhr aktualisiert