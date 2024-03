Frau (33) blutüberströmt gefunden: Obdachloser ist jetzt geständig

Passanten haben am 29. September des Vorjahres gegen 11 Uhr eine 33-jährige Niederösterreicherin blutüberströmt, jedoch ohne weitere Gegenstände, Beteiligte oder Hinweise zum Geschehen, am Treppelweg an der Salzach in Hallein-Rif (Salzburg) gefunden. Sie verständigten den Notruf und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach ihrer Erstversorgung wurde die 33-Jährige in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht und aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen einer Not-Operation unterzogen.

Suchaktionen verliefen negativ

Aufgrund der ungeklärten Umstände, die zur Ursache dieser Verletzungen führten, leitete die Polizei Hallein in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Salzburg umfangreiche Ermittlungen ein. Unter anderem wurde ein forensisches Gutachten hinsichtlich der Entstehung und Bewertung der Verletzungen beauftragt. Bei den Versuchen, den Vorfall zu klären und Beweismittel zu sichern, fanden intensive Spurensuchen der Polizei und der Sachverständigen statt. Ergänzend kamen Polizeidiensthunde, Polizeidrohnen sowie Taucher in der Salzach zum Einsatz. Die Suchaktionen verliefen jedoch negativ.

Opfer hat keine Erinnerungen an den Vorfall

Die 33-jährige selbst hat zum Vorfall bis dato keinerlei Erinnerungen. Die Polizei stellte jedoch an der Kleidung der Niederösterreicherin sowie am Vorfallort eine Vielzahl an Spuren sicher – unter anderem die DNA eines unbekannten Mannes. Zudem untersuchten Forensiker des Bundeskriminalamtes die Armbanduhr der Verletzten, welche sie zum Vorfallzeitpunkt trug. Da diese beschädigt wurde, gelang es bei der Untersuchung eine Lackspur zu sichern. Zur Ausforschung von möglichen Zeugen ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg im Oktober 2023 eine Öffentlichkeitsfahndung an, welche jedoch ebenfalls keine Hinweise brachte.

Eigensturz, Sexual- oder Gewaltdelikt wurden ausgeschlossen

Die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Gutachter haben ergeben, dass die Verletzungen der Frau höchstwahrscheinlich durch einen Anprall mit einem festen Körperteil einer weiteren Person auf einem Fahrzeug entstanden sein dürfte. Ausgeschlossen wurde ein Eigensturz sowie ein Sexual- oder Gewaltdelikt. Auszugehen war also von einem Unfallgeschehen mit Fremdbeteiligung, so die Polizei. Also wurde ein Fahrzeug- und Verkehrsunfallsachverständiger beigezogen, der feststellte, dass es sich bei dem Zweitbeteiligten und Unfallverursacher höchstwahrscheinlich um einen Fahrradfahrer gehandelt haben müsste.

Im Februar 2024 ging man erneut an die Öffentlichkeit

Mit diesen Erkenntnissen gingen Polizei und Staatsanwaltschaft im Februar 2024 neuerlich an die Öffentlichkeit, um den Unfallverursacher und/oder Zeugen des Unfalles dazu zu bewegen, sich zu melden oder eventuelle Zeugenhinweise bekanntzugeben. Die Auswertung der eingelangten Hinweise und deren Bedeutung für das weitere Ermittlungsverfahren dauern derzeit noch an.

DNA-Spuren führen zu einem Treffer

Zeitgleich führte der fortlaufende Abgleich gesicherter DNA-Spuren mit neu gespeicherten erkennungsdienstlichen Behandlungen von Tatverdächtigen in der Datenbank zu einem Treffer. Dieser ergab eine Übereinstimmung mit einem im Polizeianhaltezentrum Wien in Schubhaft befindlichen und erkennungsdienstlich behandelten 45-Jährigen. Bei ihm handelt es sich um einen Serben, der sich die letzten Jahre als Unterstandsloser im Bereich Hallein aufgehalten haben dürfte. Unmittelbar nach Erlangen der aktuellen Erkenntnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Festnahme des Mannes an.

45-Jähriger gesteht Zusammenstoß

Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 45-Jährige hinsichtlich der Kollision mit der 33-Jährigen am Treppelweg geständig. Als Grund für den Zusammenstoß gab er an, dass er ein Problem mit der Fahrradkette gehabt und dabei die Frau übersehen habe. Er habe seine Unfallgegnerin nur aufschreien gehört und sei dann von der Unfallstelle geflüchtet, ohne ihr zu helfen oder weitere Handlungen zu setzen. Das Fahrrad habe er zuvor gestohlen und nach dem Unfall an einer ihm unbekannten Örtlichkeit entsorgt.

Fahrrad wurde gefunden

Der Polizei Hallein gelang es jedoch nach intensiver Suche, das Unfallfahrrad zu finden und sicherzustellen. Der Abgleich des Fahrradlackes mit der gesicherten Lackspur durch den Fahrzeug- und Verkehrsunfallsachverständigen läuft aktuell. Der 45-jährige Serbe befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.