Ab 1. April: Diese Österreicher bekommen deutlich mehr Gehalt

In der zweiten Verhandlungsrunde konnte am 6. März für die 67.000 Angestellten des Finanzsektors ein Kollektivvertragsabschluss erzielt werden. Die Gehälter steigen ab 1. April um 7,25 Prozent zuzüglich eines Fixbetrags von 37,50 Euro. Das bedeutet eine Erhöhung aller Einkommen zwischen acht und neun Prozent, was durchschnittlich plus 8,3 Prozent ergibt, wie der österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) berichtet. Außerdem werden auch die Lehrlingseinkommen um neun Prozent erhöht.

„Gehaltsplus für alle deutlich über der Inflationsrate“

„Für uns war es besonders wichtig, dass die Leistung aller Beschäftigten entsprechend honoriert wird und das Gehaltsplus für alle deutlich über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt“, sagt der Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA, Wolfgang Pischinger. „Der Abschluss bedeutet vor allem für jüngere Beschäftigte und Berufseinsteiger ein kräftiges Gehaltsplus, was sicher zur Attraktivität der Branche beitragen wird“, so die KV-Verhandlerin der GPA, Anita Palkovich.