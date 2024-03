Steirer sendet Bild in Whatsapp-Gruppe: Zeigt seine Freundin (15) nackt

Veröffentlicht am 7. März 2024, 10:45 / ©pixabay/LoboStudioHamburg

Das Ö1-Morgenjournal berichtet am heutigen Donnerstag von einem schockierenden Fall: Ein 16-Jähriger soll ein Foto seiner Freundin verschickt haben – diese zeigen sie völlig entblößt. Das Bild habe der Steirer in eine Whatsapp-Gruppe gepostet. Er dachte sich, dass „schon nichts“ sein werden, das jedenfalls erklärt er gegenüber dem ORF-Radio. Was er dabei anscheinend nicht wusste: Das Teilen solcher Bilder ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Die Polizei hat deswegen gegen ihn ermittelt.

Staatsanwaltschaft klagte nicht

Statt einer Anklage gab es für den 16-jährigen Steirer eine Diversion. Mit weiteren vier Jugendlichen soll er bei dem Programm „sicher.net §207a“ des Bewährungshilfevereins „Neustart“ teilgenommen haben. Anschließend wurde die Tat mit seinem Bewährungshelfer besprochen und aufgearbeitet. Der 16-Jährige zeigte schließlich Reue und Einsicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 13:15 Uhr aktualisiert