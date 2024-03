Im Höllental: Steinschlag blockiert ganze Straße

Veröffentlicht am 7. März 2024, 10:50 / ©Screenshot Google Street View

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag sind vom Schneeberg auf die Höllental Bundesstraße (B27) in Niederösterreich mehrere Steine gestürzt. Die Straße muss nun mindestens noch den heutigen Donnerstag gesperrt bleiben, der Felssturz hat ein Bild der Zerstörung hinterlassen, wie mehrere Medien berichten. An der Straße sei massiver Schaden entstanden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.