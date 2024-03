Nach 66 Jahren Ehe: Arnold will seine Margareta ein letztes Mal „sehen“

Mehr als 66 Jahre lang waren Margareta und Arnold glücklich verheiratet. Ganz besonders bei seiner Frau hat sich das Alter aber irgendwann bemerkbar gemacht. „Ihre Augen werden schwach und der Körper gebrechlich. Sie zieht sich bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zu und wird ins Krankenhaus gebracht und operiert“, erklären die „Rollenden Engel“. Dann die tragische Nachricht: „Wenige Tage nach dieser OP verstarb sie.

„Er war sehr dankbar, dass ihm nun geholfen wird“

Auch Arnold stürzte wenig später – mitgenommen von diesem Vorfall – und muss ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. „Doch genau in dieser Zeit findet das Begräbnis seiner Frau statt“, so die „Rollenden Engel“ auf Facebook. Nachdem die Kinder den Verein kontaktieren, machen sich zwei ehrenamtliche Wunscherfüller auf den Weg und holten Arnold am Tag des Begräbnisses ab. „Er war sehr dankbar, dass ihm nun geholfen wird und er noch einmal seine Margareta sehen kann“, erinnern sich die Wunscherfüller.

„Nun kam der Moment des endgültigen Abschiednehmens“

Als man bei der Kirche angekommen war, wartete bereits die gesamte Trauergemeinde. Mit der Fahrtrage brachte man Arnold bis an den Altar, wo auch die Urne seiner Frau stand. Im Anschluss daran ging es weiter auf den Friedhof. „Nun kam der Moment des endgültigen Abschiednehmens“, so der gemeinnützige Verein. Arnold wurde mit der Trage bis an den Rand des Grabes gebracht und es wurden noch letzte Rosenblätter nachgeworfen. Danach geht es noch in ein Gasthaus, bevor die Wunscherfüller den Witwer wieder zurückbringen.