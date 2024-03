Kärntner Glückspilz wurde über Nacht um 120.000 Euro reicher!

Ein Kärntner hat allen Grund zur Freude! Bei LottoPlus gab es am Mittwoch gleich zwei Sechser. Einer davon wurde in Kärnten via Lotto Systemschein richtig getippt. Der zweite Sechser geht nach Niederösterreich und wurde auf einem Normalschein getippt. Beide erhalten dafür knapp 120.000 Euro. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus Sechser wieder um rund 200.000 Euro. Außerdem gab es einen Solo-Fünfer mit Zusatzzahl in Tirol. Hier fehlte im dritten von fünf Quicktipps lediglich die Zahl 3 auf den Lotto Sechser. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner darf sich aber mit mehr als 105.000 Euro ebenfalls über einen sechsstelligen Betrag freuen. Ebenfalls zwei Hochgewinne gab es gestern Abend beim Joker. Beide wurden auf einem Lotto Normalschein getippt und hatten auch das „Ja“ angekreuzt. Damit gehen je 103.000 Euro einmal nach Tirol und nach Oberösterreich.

Bei Bonus-Ziehung geht es um 2,2 Mio. Euro

Lotto Sechser gab es am Mittwoch allerdings keinen. Damit geht es bei der nächsten Ziehung, die eine Bonus-Ziehung ist und am Freitag stattfindet, um einen Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro. Diese Bonus Ziehung wird von Sasa Schwarzjirg moderiert, die auch im Anschluss als Jury-Mitglied der ORF Castingshow „Die große Chance“ zu sehen sein wird. Bei der Bonus-Ziehung gibt es wieder 300.000 Euro extra zu gewinnen, die unter allen mitspielenden Tipps verlost werden.