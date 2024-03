Abkühlung in Sicht: Wochenende bringt Regen und Neuschnee nach Kärnten

In den kommenden Tagen sorgt ein Mittelmeertief wieder für etwas kühlere Luft. Auch der morgige Freitag, 8. März 2024, verläuft wieder vielfach dicht bewölkt. In der kommenden Nacht fällt auch die Schneefallgrenze auf bis zu 600 bis 700 Meter herab.

Schneefallgrenze sinkt

Der Freitag wird in ganz Kärnten, ähnlich wie heute, leicht unbeständig. Relativ weit verbreitet wird es vor allem am Nachmittag auch regnen. „In der kommenden Nacht, können die Wiesen vom Schnee leicht angezuckert werden“, verrät Meteorologe Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Unbedingt liegen bleiben, sollen die Flocken jedoch nicht. Die Sonne blickt am ehesten noch am Vormittag durch. Die Temperaturen kommen am Freitag über 3 bis 7 Grad allerdings nicht hinaus.

Neuschnee am Wochenende

Freudige Neuigkeiten gibt es allerdings für Kärntens Skigebiete. Ein Mittelmeertief aus dem Süden zieht am Sonntag über die karnischen Alpen. Am Nassfeld ist somit Neuschnee zu erwarten. „In den Tälern von Spittal, Villach, Klagenfurt bis ins Lavanttal ist am Sonntag jedoch nur mit einigen Regenschauern zu rechnen“, führt der Meteorologe weiter aus. Die Schneefallgrenze steigt wieder auf rund 1.000 Meter an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 12:27 Uhr aktualisiert