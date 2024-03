Trotz bescheidenem Wetter in Graz: Ein Eis geht immer!

Veröffentlicht am 7. März 2024, 12:17 / ©Nina Krok

Die Eisvitrine zeigt sich kreativ: Mokka-Almond-Fudge, Salzburger Nockerl, Germknödel, Einhorn und sogar Monika-Martin-Eis. Der bekannte Grazer Schlagerstar hat auch eine eigene Sorte, das ist Heidelbeer-Joghurt mit Schoko. Sorten wie Trüffel-Orange, Heidelbeer-Joghurt und Himbeer-Joghurt werden derzeit am meisten verkauft, sagt die nette Eis-Verkäuferin. Ein Großteil ist sogar glutenfrei.

Bekannte Familie: Vom Eiskönig zum Schauspieler

Das gesamte Eis wird in Graz Puntigam mit Produkten aus der Region hergestellt. Man verwendet keine Eier, keine Geschmacksverstärker und keine Konservierungsstoffe. Der Grazer Charly Temmel hat auch eine Eisfabrik in Phoenix in Arizona, wo Eis für den amerikanischen Markt produziert wird. Nicht nur der Vater, auch der Sohn ist kein Unbekannter; Swen Temmel ist ein Schauspieler und stand bereits mit Stars wie Al Pacino, Robert De Niro, John Malkovich vor der Kamera.