Schneefallgrenze sinkt: Hier können in der Steiermark Flocken fallen

Veröffentlicht am 7. März 2024, 12:53 / ©Roberto Tauschmann

In den kommenden Tagen sorgt ein Mittelmeertief wieder für etwas kühlere Luft. Der morgige Freitag, 8. März 2024, bringt in der Steiermark kühle Temperaturen und Wolken. In der kommenden Nacht fällt auch die Schneefallgrenze auf bis zu 400 bis 600 Meter herab.

Schneeflocken zu erwarten

Der Freitag wird in der Steiermark, ähnlich wie heute, wieder etwas kühler und unbeständig. Südlich des Alpenhauptkammes kann es etwas regnen. In der kommenden Nacht ist zudem mit etwas Schneefall oder Schneeregen zu rechnen. „In der Nacht auf Freitag, können die Wiesen in den Tälern vom Schnee leicht angezuckert werden“, verrät Meteorologe Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Unbedingt liegen bleiben, sollen die Flocken jedoch nicht. Die Temperaturen starten im Süden des Landes bei kalten -4 Grad bis +1 Grad und kommen im Laufe des Tages nicht über 6 Grad hinaus.

Föhnwind im Norden

In der nördlichen Obersteiermark wird es der Freitag allerdings etwas freundlicher. „Hier sorgt der aufkommende Südostwind für föhnige Effekte und es scheint recht häufig die Sonne“, wissen die Meteorologen. Bis zu maximal 10 Grad gehen sich aus. Von Schnee ist zumindest im Norden des Landes somit nicht die Rede.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 12:55 Uhr aktualisiert