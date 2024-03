Kärntner Malereibetrieb schlitterte in die Insolvenz

Veröffentlicht am 7. März 2024, 13:12 / ©5 Minuten

Über das Vermögen von Sandor-Jozsef S. wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV am Donnerstag. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Der Schuldner betreibt seit 2013 das Malerei- und Anstreichergewerbe. Im Betrieb sind derzeit zwei Dienstnehmer beschäftigt. Von der Insolvenz seien außerdem rund 15 Gläubiger betroffen. Hauptgläubiger mit Passiva von rund 41.000 Euro seien öffentliche Stellen. Aktiva sind laut AKV in der Größenordnung von rund 7.000 bis 10.000 Euro gegeben.

Die Überschuldung errechne sich daher mit rund 55.000 Euro.

Fortführung geplant

Als Insolvenzursache wird im Antrag angeführt, dass aufgrund privater Schicksalsschläge gesundheitliche Probleme auftraten und der Schuldner nicht mehr im Stande war, sich allein auf den Betrieb zu konzentrieren. Zudem verringerte sich das Auftragsvolumen und schlecht kalkulierte Aufträge führten zu einer finanziellen und wirtschaftlichen Schieflage. Aufgrund dessen gingen die Umsatzerlöse in den letzten drei Jahren stark zurück, teilt der AKV mit.

Seit Anfang 2024 verbesserte sich die gesundheitliche Lage des Schuldners und aus

diesem Grund ist eine Fortführung des Betriebes angedacht. Geplant ist auch der Abschluss eines Sanierungsplanes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 13:14 Uhr aktualisiert