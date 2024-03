Arbeiter kam Trafo zu nah: Nach Stromschlag stürzte er in die Tiefe

Gegen 9.45 Uhr schloss der 53-jährige Leiharbeiter einen Traforaum auf und schraubte ein im Boden eingelassenes Gitter auf. Dabei dürfte er dem in Betrieb stehenden Trafo zu nahegekommen sein. Der 53-Jährige erlitt einen Stromschlag und stürzte durch das offene Gitter zwei Meter in die Tiefe. Die Rettung des Verletzten wurde von der ansässigen Betriebsfeuerwehr vorgenommen.

Schwere Verletzungen

Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Händen und Beinen. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Kalwang eingeliefert. Die Erhebungen zum Unfallhergang dauern an.