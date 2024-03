33-Jähriger schlägt erst Prostituierte – dann rastet er komplett aus

In der Nacht von gestern auf heute, gegen 2.15 Uhr, wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, dass ein Mann in einem Nachtclub in Innsbruck eine Prostituierte geohrfeigt habe und eine Sachbeschädigung begangen habe. Als die Polizei eintraf, bedrohte der betrunkene Deutsche zudem die Beamten und versuchte sich der Festnahme zu widersetzen – was ihm nicht gelang. Der 33-Jährige erlitt bei der Amtshandlung eine leichte Verletzung, die Beamten blieben unverletzt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.