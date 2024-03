Vom Krankenbett zum Drogenboss: Steirer (23) vor Gericht

Veröffentlicht am 7. März 2024, 14:57 / ©Michelle Leman/Pexels

Vor dem Straflandesgericht in Graz steht ein 23-jähriger Oststeirer unter dem Verdacht, während seines Krankenhausaufenthalts einen umfangreichen Drogenhandel betrieben zu haben. Bereits im Jahr 2017 soll der junge Mann begonnen haben, Drogen an Besucher einer Großdisco zu verkaufen. Nach seiner Verhaftung im Jahr 2021 und seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft aufgrund gesundheitlicher Probleme verbrachte der Angeklagte eine längere Zeit im Krankenhaus, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Nutze Angeklagter Krankheit als Strategie?

Die Staatsanwältin Eva Pachernigg erklärte während des Prozesses, dass der Angeklagte seine Erkrankung dazu genutzt habe, die Hauptverhandlung zu verschieben. Dennoch wird ihm vorgeworfen, während seiner Krankheitsphase den Drogenhandel ausgebaut und intensiviert zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Drei Nummern, fünf Handys und hochsichere Wohnung

Als mutmaßlicher Profi des illegalen Geschäfts agierte der Beschuldigte mit drei Telefonnummern, fünf verschiedenen Handys und einer ausgeklügelten Sicherheitsvorkehrung rund um seine Wohnung. Dabei soll er mindestens 2,5 Kilo Kokain, zehn Kilo Amphetamine und 900 Ecstasytabletten gehandelt haben.

Geldzählmaschine brachte ihn ins Visier der Polizei

Um sich vor Entdeckung zu schützen, mietete der 23-Jährige über einen Mittelsmann einen Container an, um dort die Drogen zu lagern. Jedoch wurde der Mieter des Containers skeptisch und entdeckte nicht nur die illegalen Substanzen, sondern auch eine Geldzählmaschine. Dies führte zur Anzeige bei der Polizei.

Gedächtnislücken im Drogenprozess

Der Beschuldigte, der teilweise geständig ist, behauptet, sich nicht an die Mengen erinnern zu können. Seine Verteidigerin, Christine Lanschützer, argumentiert, dass die vielen Narkosen im Krankenhaus sein Gedächtnis geschwächt hätten. Sie zweifelt zudem die Mengen an und betont, dass das im Container gefundene Suchtgift nicht ihm gehörte, sondern er es lediglich in Kommission hatte.

Zeugenanhörung vertagt

Die Anhörung weiterer Zeugen wurde vertagt. Bereits verurteilt wurde eine Mitbeschuldigte, die beschuldigt wurde, Beweismittel aus dem Container verschwinden zu lassen. Für diese Tat erhielt sie eine bedingte Haftstrafe von sieben Monaten, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.