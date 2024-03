Neues Parksystem wird am Klagenfurter Flughafen eingeführt

Das neue Parkraummanagement-System beim Flughafen Klagenfurt funktioniert ohne Parktickets. Lenker sollen, ohne anzuhalten, auf die Parkflächen fahren und direkt parken können. Das System registriert die Kennzeichen bei Ein- und Ausfahrten mithilfe von Kameras und einem Scanner. Dabei sei nicht erkennbar, wer im Fahrzeug sitzt, betont man seitens des Flughafens. Auch der Kennzeichen-Scan erfolge konform zur europäischen Datenschutzgrundverordnung.

System kommt von Münchner Unternehmen

Die Parkgebühren können am Ende des Aufenthalts an einem Automaten oder über die Parking-App „Easypark“ unter Angabe des Kennzeichens bezahlt werden. Die Automaten bieten neben Kartenzahlung auch die Möglichkeit mittels Apple- und Google Pay zu bezahlen. „Die Passagiere sparen Zeit und der Flughafen Kosten, damit profitieren alle, und wir können zusätzlich mit noch schnelleren Wegen punkten“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, die Vorteile des neuen Parksystems. Hinter dem neuen System steckt das Münchner Unternehmen „Peter Park System GmbH“. „Es freut uns sehr, dass wir nun auch mit dem Flughafen Klagenfurt bei der Digitalisierung seiner Parkraumbewirtschaftung zusammenarbeiten“, so CEO Maximilian Schlereth.