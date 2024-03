„Radln“ für Groß und Klein: AK-Fahrradbörse kommt nach Klagenfurt

In ganz Kärnten findet aktuell wieder die Fahrradbörse der Arbeiterkammer statt. Bereits vor wenigen Tagen legte sie in Villach einen Stopp ein – wir haben berichtet. Nun kommt sie erstmalig auch nach Klagenfurt.

„Geld gespart und nachhaltig gekauft“

Fahrräder jeglicher Größe und Art, mit Ausnahme von E-Bikes, können ausschließlich am Freitag in der Messehalle 1 abgegeben werden. Am Samstag startet dann die Möglichkeit des Kaufs wie Verkaufs der gebrauchten Fahrräder. „Unsere Börse bietet Familien eine gute Gelegenheit, ihre Fahrräder der nächsten Generation weiterzugeben und Kindern eine Freude zu bereiten“, betont AK-Präsident Günther Goach. Die Qualität der Fahrräder wird vor Ort von Experten geprüft. „Zwar muss sich jeder selbst für den Zustand beim Kauf des Fahrrads im Klaren sein, dennoch lassen wir die Räder vor Verkauf nochmals überprüfen, um auch den Käufer vor bösen Überraschungen zu schützen“, so der Projektleiter im AK-Sport, Christian Rainer.

Online-Erfassung der Fahrräder

Vorab können die Fahrräder von zu Hause aus per Online-Erfassung auf sportboerse.akktn.at eingegeben werden. Angenommen werden bei der AK-Fahrradbörse nur Erwachsenenfahrräder – unabhängig von Mountain-, City- oder Full Suspension Bikes – sowie Kinderfahrräder. Bis eine Stunde vor Börsenbeginn können Fahrräder online erfasst werden. Bei zusätzlicher Eingabe des IBAN – spätestens eine Stunde vor Beginn der Börse – wird bei Verkauf des Fahrrads das Geld auf das eingetragene Konto überwiesen. Wichtig: Der IBAN kann nicht während oder nach der jeweiligen Börse eingetragen werden.

Und so einfach geht’s:

Am Freitag erfolgt ausschließlich die physische Abgabe der Fahrräder von 9 bis 18 Uhr. Am Samstag, den 16. März, können Fahrräder gekauft werden – „Sie können vor Ort in bar oder per Bankomat zahlen und das Fahrrad gehört Ihnen“, so Goach, der wiederholt, wie wichtig eine kostengünstige Nachnutzung von Fahrrädern für Familien ist. Auf sportboerse.akktn.at unter „Statusabfrage“ weiß der Verkäufer immer und überall, wie es um den Status seines Fahrrades steht. Sollte der Artikel nicht verkauft werden, muss er bis allerspätestens Samstag, 18 Uhr in der Messehalle abgeholt werden.

Licht ins Dunkel Ein Euro pro verkauftem Fahrrad geht an Licht ins Dunkel! Sollte der Verkaufserlös bis Börsenschluss (Samstag, 18 Uhr) nicht abgeholt werden, wird der gesamte Betrag gespendet. Eine Abgabe von Fahrrädern am Samstag ist nicht mehr möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 16:30 Uhr aktualisiert