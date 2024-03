Nach Horror-Fund am Schulweg: Obduktionsergebnis ist da

Eine männliche Leiche haben einige Schulkinder am Dienstag auf dem Weg in die Schule in Reichraming (Oberösterreich) gefunden. Ihren Schreckens-Fund haben sie sofort dem Schulwart gemeldet, der den Fall der Polizei weitergegeben hatte – mehr dazu hier. Nun gibt es erste Ermittlungsergebnisse in dem Fall.

Wohl kein Fremdverschulden

Das Obduktionsergebnis steht nämlich mittlerweile fest. Demnach sei der Mann ertrunken, von einem Fremdverschulden geht man nicht aus, berichtet die „Kronen Zeitung“. Kurz zuvor dürfte der vermutlich 62-jährige Mann aber gestürzt sein, er hatte eine Platzwunde am Kopf.