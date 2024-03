Vom Chefsessel an die Kasse: „PENNY“ Geschäftsführung übernimmt Filiale

Ein außergewöhnliches Ereignis steht den Kunden und Mitarbeitern von PENNY bevor: Am Mittwoch, dem 10. April 2024, wird die Geschäftsführung höchstpersönlich den Alltag in der Filiale in der Gleichenbergerstraße 4 in 8330 Feldbach übernehmen. Der Filialtag verspricht ein besonderes Einkaufserlebnis, wenn die Chefs persönlich die Kassen bedienen, Waren einsortieren und sich um den gewohnten PENNY Service kümmern. Während die Geschäftsführung sich in die Welt der Filialmitarbeiter begibt, erhalten diese einen zusätzlichen Urlaubstag und ein Budget von 500 Euro für eine Teamaktivität.