Ausgezeichnet! Kärnten hat 45 neue Kleinkinderzieher

45 Kursteilnehmer haben die Ausbildung zum Kleinkinderzieher abgeschlossen. Bildungsreferent Daniel Fellner, Leiterin der Abteilung 6, Gerhild Hubmann, sowie Claudia Terkl vom IBB lobten die engagierte Arbeit und die Mühen, welche die Anwesenden in ihre Ausbildung und damit in ihre berufliche Zukunft investierten.

Besondere Liebe und Hingabe zum Beruf

In seiner Ansprache würdigte Fellner die Leistungen der Absolventen: „Ihr alle habt diesen anspruchsvollen Lehrgang gemeistert und macht euch damit auf eine spannende berufliche Reise in einem gleichermaßen fordernden wie wunderschönen Tätigkeitsbereich.“ Der Beruf des Kleinkinderziehers sei einer der zugleich schönsten wie auch forderndsten, die man ausüben könne, ergänzte der Landesrat. Der Bildungsreferent sei voller Wertschätzung für die Arbeit der Kleinkinderzieher und wünsche ihnen viel Erfolg und Freude am weiteren Schaffen. „ Ohne euer engagiertes Schaffen, wäre für viele Kärntner Familien das Leben vor große Hürden gestellt. Eure Arbeit ist unsere Zukunft und verdient die größtmögliche Anerkennung.“

Viel Erfolg für die Zukunft

Auch Gerhild Hubmann gratulierte den Absolventen zum Abschluss und wünschte viel Erfolg und Freude an ihrer weiteren beruflichen Zukunft. Klaudia Terkl geht auf die enorme Entwicklung, welche es in den vergangenen 25 Jahren im Bereich der Kinderbetreuung gegeben hat, ein. Die Zahl der zu betreuenden Kinder habe sich vervielfacht. „Sie haben eine sehr herausfordernde Aufgabe, ich bin überzeugt, dass Sie mit den Kompetenzen, die Sie beim IBB erworben haben, diese erfolgreich meistern werden“, so Terkl.