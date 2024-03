Stromausfall in 2.000 Kärntner Haushalten

Veröffentlicht am 7. März 2024, 18:02 / ©5min.at

Aus bisher unbekannter Ursache ist in den Gemeinden Nötsch, Feistritz an der Gail, Hohenthurn und Arnoldstein der Strom ausgefallen. „Rund 2.000 Haushalte waren betroffen“, erklärt ein Sprecher der KNG-Kärnten Netz GmbH im Gespräch mit 5 Minuten. Aktuell seien es noch 90. „Dank Umschaltungen ist es uns gelungen, die Stromversorgung rasch wieder herzustellen.“ An der Behebung des Schadens werde auf Hochtouren gearbeitet.

©KNG-Kärnten Netz GmbH

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2024 um 18:19 Uhr aktualisiert