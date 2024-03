Ab heute: In Villach könnt ihr wieder eure Zecken-Impfung auffrischen

Veröffentlicht am 7. März 2024, 18:06 / ©Montage: Canva

„Durch einen Zeckenbiss ausgelöst, kann es zu einer Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks kommen. Eine Schutzimpfung ist daher sehr sinnvoll“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Immerhin zähle Kärnten in Bezug auf Zecken zum Hochrisikogebiet.

Zeckenschutzimpfaktion ab 7. März

Wenn es ums Impfen geht, ist in Villach die Abteilung Gesundheit und Prävention eine wichtige Anlaufstelle. Auch wenn man sich gegen FSME ganzjährig impfen lassen kann, bietet die Stadt Villach neben dem normalen Impfangebot auch ab 7. März wieder eine eigene Zeckenschutzimpfaktion an. „Um Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Zeitmanagement zu ermöglichen, kann man seinen Termin für die zusätzliche Impfaktion online aussuchen“, so Sandriesser. Geimpft werde nur mit Termin. Wenn jemand das Online-Angebot nicht nutzen kann, ist auch eine telefonische Vereinbarung möglich.